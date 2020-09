Eventi

Giardini d'Autore nel centro storico di Rimini.

Un altro weekend estivo che ci porta a stare fuori casa. Ecco la lista delle cose da fare, mentre non dimentichiamo che questo è il weekend del referendum e siamo tutti chiamati al voto per esprimere la nostra preferenza sul taglio dei parlamentari.



Ecco i 10 eventi da non perdere a Rimini e dintorni.



Ha aperto i battenti l’edizione di autunno di Giardini d’Autore, nella nuova location della Piazza sull’Acqua e del Parco Marecchia. L'evento dedicato al vivaismo torna a Rimini per una speciale edizione che si svolgerà in un luogo nuovo e affascinante della città. Periodo di svolgimento: 18 - 20 settembre 2020. Orario: dalle 9:30 alle 19:30. Ingresso: a pagamentoTariffa d'ingresso: 5 €



Misano Adriatico: tornano a rombare i motori nel cuore della romagna, con il nuovo appuntamento con le due ruote, novità 2020, il Gran Premio dell’Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini, che si terrà nel week end del 18-20 settembre. Un Gran Premio che si svolgerà “in presenza” di pubblico nel rispetto di tutte le norme di sicurezza.



Nata dalla passione per i viaggi, per l'avventura e l'amore per i motori, torna in Romagna la 'Spaghetti Raid', un esperienza per chi ama guidare le auto di una volta. Un viaggio tra le strade d’Italia a bordo di piccole utilitarie e furgoncini del passato. Fiat giardinetta, Panda, 124, 126, 127, Mini, 128, 2 CV, 500, Ford fiesta mk1, Lada dalla Bulgaria, Daff del ‘75, Opel Manta, Opel Kadett, Fiat 850, Bianchina (di Fantozzi), Maggiolino, Simca sono solo alcune delle auto nate negli anni 60’ 70’, 80’ e 90’ che parteciperanno a questo Italian Road Trip tra le strade dell’Appennino. Oltre 130 le auto iscritte. La partenza è prevista da Rimini sabato 19 settembre alle 8.30. Dalle 17.00 è invece l'orario dell'arrivo a Bagno di Romagna. Per chi volesse ammirare e fotografare le utilitarie, venerdì pomeriggio dalle 15.00 saranno in mostra proprio agli Ex Magazzini Enel. Link notizia.



La sezione 'Parole per la Musica' della Sagra Musicale Malatestiana presenta degli incontri di guida all'ascolto a cura di esperti, in preparazione ai concerti in programma. Alberto Batisti vi guiderà all'ascolto di 'Beethoven e la sinfonia' (domenica 20 settembre). Orario: 17.00. Ingresso libero su prenotazione.



Cinema Tiberio: per la rassegna La grande arte al cinema, proiezione del film 'Una notte al Louvre - Leonardo Da Vinci', regia di Pierre-Hubert Martin. Il film è un tour notturno attraverso le sale del Louvre in occasione della mostra dedicata a Leonardo da Vinci, che ha chiuso lo scorso febbraio. Il documentario offre l’occasione di contemplare da vicino le opere più belle di Leonardo, accompagnando lo spettatore in una straordinaria passeggiata notturna attraverso il Louvre, in compagnia dei curatori della mostra, Vincent Delieuvin e Louis Frank. Periodo di svolgimento: da lunedì 21 a mercoledì 23 settembre 2020. Orario: lunedì 21 e martedì 22 settembre alle ore 21:00 - mercoledì 23 settembre alle ore 17:00 e alle ore 21:00 Tariffa d'ingresso: 10 € Tariffe ridotte: 8 € Link Cinema Tiberio di San Giuliano Rimini.



Concerto sinfonico al Teatro Galli diretto dal Maestro Valery Gergiev. Nell'ambito della 71° Sagra Musicale Malatestiana Il Maestro russo Valery Gergiev dirige l'Orchestra del Teatro Marinsky nell'esecuzione delle sinfonie di Mendelssohn e Prokof’ev. Periodo di svolgimento: sabato 19 settembre 2020 Orario: 21.00

Ingresso a pagamento. Link notizia.



Gran Premio Nuvolari 30°edizione: competizione automobilistica internazionale di regolarità, giunta alla trentesima edizione e riservata alle vetture d'epoca (costruite fra 1919 e 1972). Le auto storiche, provenienti da tutto il mondo, saranno impegnate in un percorso di 1000 km attraverso i centri storici più suggestivi e come di consueto faranno tappa a Rimini dove sfileranno in centro storico e rimarranno in mostra in piazzale Fellini. Giornata clou è quella del sabato, con l’arrivo nel tardo pomeriggio al traguardo di Piazza Tre Martiri, mentre la sera le vetture stazioneranno in Piazzale Fellini, dove il pubblico potrà ammirarle. Periodo di svolgimento: da venerdì 18 a domenica 20 settembre 2020. Orario: sabato 19 settembre nel tardo pomeriggio sfilata in centro storico da sabato 19 a domenica 20 alle ore 7 sosta in piazzale Fellini.



Al Meni edizione speciale 2020. Il Circo 8 e 1/2 dei sapori torna a Rimini dal 25 al 27 settembre nel cuore della città di Rimini, in una Piazza Cavour e nel vicino giardino delle Mimose trasformate dalle circensi atmosfere felliniane, nell’anno del centenario dalla nascita del Maestro del cinema. Alla regia sempre Massimo Bottura, con 12 chef stellati emiliano-romagnoli e 12 talenti della gastronomia italiana contemporanea per realizzare una sintesi autentica tra cuochi, idee e prodotti di qualità, messi attorno allo stesso tavolo dallo chef che ha scalato le vette del mondo. Saranno loro ad esaltare con ' le mani', i prodotti dell’unica regione in Europa, ricca di un paniere di 44 prodotti DOP e Igp, portando assaggi di magia con i loro showcooking in due grandi cucine a vista: una fra i banchi di marmo della Vecchia Pescheria, l’altra nel circo 8 e ½ che si alzerà nel Giardino delle Mimose. Orario: venerdì dalle 17.00; sabato e domenica dalle 10.00 a sera.



Storie di Colonia - Racconti d'estate dalla Novarese 1934 - 1975. Una mostra che restituisce l'emozione del tempo in cui la colonia fu attiva, attraverso una minuziosa ricostruzione storica e le bellissime immagini e ricordi di chi visse le sue estati alla Novarese, una delle più imponenti e affascinanti colonie della Riviera. Un luogo fortemente simbolico di Rimini, Periodo di svolgimento: venerdì, sabato e domenica fino al 20 settembre 2020 Orario: dalle 15:00 alle 19:00 Ingresso Libero.



Rimini felliniana in E-Bike. La partenza dal Faro per raggiungere prima Piazzale Fellini, con il mitico Grand Hotel e poi ‘la palata’ del porto, luoghi cari ai riminesi e a Federico Fellini, che li ha rappresentati in alcuni celebri film. Percorrendo la ciclabile si entrerà nel pittoresco Borgo San Giuliano, con le stradine e le piazzette caratteristiche animate da murales con noti personaggi tratti dai suoi film. Attraverso il millenario Ponte di Tiberio si percorre il centro storico per ammirare il cinema Fulgor e altri interessanti luoghi della città legati alla giovinezza di Fellini, trasfigurati nel film più celebre legato a Rimini, Amarcord, vincitore nel 1975 del premio Oscar. Periodo di svolgimento: venerdì 25 settembre 2020 Orario: partenza alle 17.00. Costo di partecipazione: € 40 (tariffa speciale Wellness Week), che comprende noleggio E-bike, accompagnatore MTB, guida turistica, caschetto, radioguide