"Spot" anziché "stop", l'errore nella segnaletica stradale in Alta Valmarecchia

| 16:18 - 18 Settembre 2020

L'incrocio a Secchiano di Novafeltria.

La scritta "spot" al posto di "stop". Inconveniente che era destinato a scatenare l'inevitabile ilarità degli automobilisti, anche perché nell'incrocio in questione, a Secchiano di Novafeltria, nei pressi della piazza e quindi in posizione centrale, l'errore era doppio. Questa mattina (venerdì 18 settembre) si sono tenuti piccoli interventi di manutenzione sulla Marecchiese, con il rifacimento della segnaletica stradale. Ma purtroppo era sfuggito qualcosa: la doppia scritta "spot", che faceva quasi pensare a uno spazio per la reclame, piuttosto che suggerire all'automobilista di arrestare la marcia del proprio veicolo per dare la precedenza. Un errore immortalato impietosamente da un nostro lettore con lo smartphone. L'amministrazione comunale di Novafeltria comunica che l'errore nella segnaletica era stato immediatamente notato e quindi sistemato dagli operai comunali.