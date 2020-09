A San Marino la prima maratona individuale d’autunno

Sport

15:37 - 18 Settembre 2020

Foto di repertorio.

“Ero consapevole che ci fosse voglia di correre, a cui si aggiunge l’entusiasmo di poter tornare a competere all’aperto, sempre nel pieno rispetto del protocollo sportivo e della normativa vigente. Continuiamo a ricevere richieste di informazioni da appassionati di mezza Italia e in particolare tantissimo interesse per la maratona individuale ufficializzata pochi giorni fa”. Samuele Guiducci, presidente della società Track&Field San Marino, commenta così a una settimana dalla San Marino Ekiden Marathon, la maratona a staffetta originaria del Giappone che si terrà domenica 27 settembre. La formula prevede che la distanza tradizionale di 42,195 km sia suddivisa in 5 diverse frazioni (5,9 km + 11,8 km + 5,9 km + 11,8 km + 6,795 km) corse da altrettanti concorrenti.



Ma le richieste sono state talmente tante che la T&F ha aperto le iscrizioni anche a coloro che vogliono percorrere tutta la distanza da soli.



Nasce così la San Marino Marathon 2020 – special edition, una maratona individuale competitiva su strada. La competizione si snoda, così come la Ekiden, sullo spettacolare circuito cittadino di 5,9 km nel cuore della Repubblica di San Marino. I partecipanti dovranno completare il circuito 7 volte, più una variante di 895 metri, per completare la distanza di 42,195 km.



Il percorso permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia a Borgo Maggiore, attraversa il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, fa ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola. La partenza della Maratona “Ekiden” a staffetta è prevista alle 9:30 mentre quella della Maratona individuale è prevista alle 9:35, entrambe dall’antica piazza Grande, nel centro storico patrimonio Unesco di Borgo Maggiore.



Per tutta la durata dell’evento è prevista tanta musica con Dj set e lo street food a Km0 nel centro storico di Borgo Maggiore. Al termine del programma sportivo si terrà la tradizionale cerimonia di premiazione sul podio in Piazza Grande.