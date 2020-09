Coronavirus San Marino: nessun nuovo caso, unico ricoverato è ora dimesso dall'ospedale

Attualità

Repubblica San Marino

| 15:19 - 18 Settembre 2020

Foto Simone Fiorani.

A San Marino negli ultimi tre giorni non si sono registrati nuovi casi di positività al Sars-CoV-2. Lo comunica l’Istituto per la Sicurezza Sociale nel bollettino di oggi (venerdì 18 settembre). Un’altra buona notizia è rappresentata dalle dimissioni dell’unico paziente che si trovava in ospedale, nelle stanze di isolamento, e che ora si trova presso il proprio domicilio. I casi attivi sono dodici, in seguito a sei nuove guarigioni; sedici le quarantene attivate. Da inizio epidemia (febbraio 2020) si sono riscontrati, a San Marino, 723 casi totali. Alla data del 17 settembre 2020 compreso risultano eseguiti 7.470 tamponi e 21.785 test sierologici.