Provincia di Rimini: variazioni di bilancio per finanziare sistemazione delle strade

| 14:24 - 18 Settembre 2020

Il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi.

Nella seduta di ieri (giovedì 17 settembre), il Consiglio provinciale ha approvato la variazione n. 6 al bilancio di previsione 2020/2022, con la quale è stata deliberata anche la salvaguardia del bilancio attestando il permanere degli equilibri finanziari. E’ stato il presidente Riziero Santi ad illustrare questa variazione di bilancio che prevede una serie di interventi per complessivi 4 milioni e 820 mila euro per il biennio 2020/2021.



Nel dettaglio, per il 2020 c’è un incremento di spesa di 1 milione e 50 mila euro per la manutenzione delle strade nell’ambito dell’Accordo quadro per attività di manutenzione e di emergenza delle strade provinciali, 900 mila euro per il primo stralcio dei lavori al ponte di Verucchio, 400 mila euro per la SP 107 “Palazzo Ca’ Migliore", 40 mila euro nell’ambito della convenzione con la Provincia di Pesaro-Urbino per la manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Tavollo tra la SP 65 e la SP 59, 300 mila euro per la messa in sicurezza della SP 14 Santarcangiolese. Altro capitolo importante della variazione è lo stanziamento in materia di perequazione di 500 mila euro per contributi ai piccoli Comuni, di cui 400 per interventi su incroci con strade provinciali e centri abitati.