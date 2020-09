Iva non versata da società di autotrasporti: scattano sequestri a Sant'Agata Feltria

Cronaca

Rimini

| 13:42 - 18 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Indagini in corso della Guardia di Finanza su una società con sede a Rimini, operante nel settore del trasporto merci su strada, con dodici addetti alle dipendenze e un volume d'affari di oltre due milioni di euro all'anno. Dagli accertamenti delle fiamme gialle è emerso, per l'anno di imposta 2016, l'omesso versamento di Iva per oltre 425.000 euro. Il gip Manuel Bianchi, su richiesta della Procura, ha quindi disposto il sequestro preventivo per equivalente che ha riguardato beni immobili a Sant'Agata Feltria, 14 automezzi e conti correnti intestati alla società e al rappresentante legale, un 56enne residente a Rimini, attualmente sotto indagine.