Misano Adriatico: ufficiale il rincaro del servizio mensa

Attualità

Misano Adriatico

| 13:21 - 18 Settembre 2020

La giunta di Misano Adriatico ha deliberato ieri (giovedì 17 settembre) il costo dei pasti nelle scuole elementari cittadine, frequentate da circa 450 ragazzi. Il prezzo per singolo pasto, fermo da tempo a 5,38 euro, salirà di 32 centesimi ed è stato fissato in 5,70 euro.



"Il piccolo incremento è dovuto ad un consistente aumento dei costi legati alle nuove modalità di gestione del servizio, in linea con i protocolli anticovid", spiega l'amministrazione comunale.



Si tratta in particolare di costi aggiuntivi legati alla sanificazione giornaliera degli ambienti, ai dispositivi di sicurezza previsti, alla fornitura di acqua in bottiglie da 500 cl per ogni bambino e alla necessità di aumentare il personale ausiliario preposto allo sporzionamento dei pasti.



“Abbiamo previsto un piccolo adeguamento del costo del pasto – dice Maria Elena Malpassi, Assessore alla Pubblica Istruzione – a fronte invece di un elevato aumento dei costi, stimati tra i 35.000 e i 40.000 euro di cui l'Amministrazione si farà carico per la maggior parte. In questo modo riusciamo a garantire un servizio importante per le famiglie nel rigoroso rispetto dei protocolli”.