Prima amichevole per RivieraBanca Basket Rimini: al palaSgr c'è il Forlì

Sport

Rimini

| 13:12 - 18 Settembre 2020

Un allenamento di RB Basket Rimini.

Dopo oltre due settimane di intensa preparazione, RivieraBanca Basket Rimini è pronta a effettuare la prima amichevole prestagione, nell'ottica di arrivare nelle migliori condizioni possibili alla gara di Supercoppa dell'11 ottobre.

I biancorossi di mister Bernardi condivideranno il parquet con la Pallacanestro Forlì 2015, squadra militante in A2, sabato 19 settembre alle ore 18.30 presso il PalaSGR di Santarcangelo. La gara sarà però a porte chiuse per l'emergenza Covid-19.

Rimini dovrà fare a meno di Mladenov che ha riportato uno stiramento tra il primo ed il secondo grado, di media entità, al quadricipite della coscia destra. I tempi di recupero sono stimati in 3 settimane.