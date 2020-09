Auto a gpl prende fuoco durante la marcia in autostrada

Cronaca

I vigili del fuoco di Rimini spengono le fiamme.

Momenti di concitazione questa mattina (venerdì 18 settembre), intorno alle 10.20, al km 139 dell'autostrada A-14. Un'automobile alimentata a Gpl stava procedendo in direzione sud, quando si è innescato un incendio. Nessuna persona è rimasta ferita, il conducente infatti si è messo in salvo, abbandonando la vettura in terza corsia. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnare le fiamme. Sul posto anche Polizia Stradale e personale di Autostrade per l'Italia: il traffico è stato spostato nella prima corsia, a velocità ridotta, poi il tratto è stato chiuso in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.