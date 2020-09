Circolo Tennis Cicconetti: tempo di finali del torneo nazionale veterani

Sport

Rimini

| 12:28 - 18 Settembre 2020

Tempo di finali nel torneo nazionale Veterani organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Domani (sabato) dalle 16, si giocano i due match-clou nell’Over 45 e 55, tabelloni che propongono per questa sera le semifinali. Nel tabellone Over 45, dopo il n.1 Giovanni Farolfi (Ct Cervia), conquistano le semifinali anche Pietro Montemaggi (Tc Viserba), Andrea Zini, maestro del Ct Cacciari di Imola, ed Andrea Travaglini. Over 45, Quarti: Pietro Montemaggi (3.2, n.4)-Pietro Campi (3.2, n.5) 6-1, 6-1, Andrea Zini (3.5)-Andrea Lepri (2.7, n.3) 6-2, 3-6, 10-0, Andrea Travaglini (2.7, n.2)-Francesco Pratelli (3.2, n.7) 6-1, 7-5.



Nell’Over 55 semifinali per l’anconetano Silvano Pozzi, che ferma la bellissima marcia di Marco Venturini, in gran spolvero sui campi di casa, e Francesco Piovani. Over 55, quarti: Silvano Pozzi (2.7, n.1)-Marco Venturini (4.1) 6-2, 6-1, Francesco Piovani (3.1, n.3)-Fabrizio Rubbi (3.3, n.6) 6-2, 6-3.



Tra le Ladies 40 finale-derby questa sera alle 20.15 tra due giocatrici del Ct Cicconetti, Manuela Benedettini ed Alice Belli.



Ladies 40, semifinali: Manuela Benedettini (3.4, n.1)-Jessica Barbieri (4.1) 6-2, 6-2, Alice Belli (3.5, n.3)-Giorgia Mughetti (3.5, n.2) 6-3, 6-2.