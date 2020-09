Ufficio postale di Perticara torna al vecchio orario, con triplice apertura alla settimana

Attualità

Novafeltria

| 12:21 - 18 Settembre 2020

L'ufficio postale di Perticara (foto da Google).

Dalla prossima settimana l'ufficio postale di Perticara tornerà al vecchio orario, con aperture mattutine in tre giorni alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì. A seguito dell'emergenza Covid-19 infatti la direzione provinciale di Poste Italiane aveva ridotto a due i giorni di apertura (lunedì-venerdì), ma a seguito di incontri e contatti telefonici con l'amministrazione comunale di Novafeltria, è stato deciso il ritorno all'orario del passato. Una buona notizia per i cittadini di Perticara, come ufficializzato dal sindaco Stefano Zanchini. I due soli giorni di apertura non erano sufficienti a gestire il flusso di persone e molti perticaresi erano così costretti a scendere a Novafeltria, aumentando quindi il numero di utenti nell'ufficio di piazza Roma.