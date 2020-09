Escursioni in barca a vela alla ricerca dei delfini dell'Adriatico fronte Cattolica

Attualità

Riccione

| 12:19 - 18 Settembre 2020

li hotel dei consorzi Riccione Family Hotels e Riccione Turismo regalano un’esperienza in-dimenticabile ai propri clienti. Tre uscite in barca della durata di 3 ore - martedì 22 settembre, mercoledì 23 settembre e giovedì 24 settembre con partenza dal porto di Riccione, per veleggiare lungo la costa fino a Cattolica, alla ricerca dei delfini.

Riccione Family Hotels e Riccione Turismo sono due club di prodotto fra i più rappresentativi di Riccione. Il primo da oltre 20 anni mette la sua esperienza 100% family al servizio delle famiglie che scelgono la città per le loro vacanze. Il secondo raggruppa oltre 100 imprese - tra ricettive ed extra-ricettive – per proporre al turista un’esperienza di viaggio a 360°. I clienti degli hotel del circuito vivranno l’esperienza di un’escursione in barca a vela, gratuita, alla ricerca dei delfini. In partenza dal porto di Riccione – martedì 22, mercoledì 23 e giovedì 24 settembre 2020 – tre ore di escursione - dalle 9 alle 12 – per sentirsi marinai per un giorno. L’obiettivo? Avvistare gli eleganti cetacei che da qualche tempo sono tornati a popolare le ac-que del Mare Adriatico.