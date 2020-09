Coriano è pronta per accogliere i fan di Marco Simoncelli

Sport

Coriano

| 11:04 - 18 Settembre 2020

Anche il prossimo weekend Coriano accoglierà gli ospiti del Gran Premio Emilia Romagna MotoGP sabato 19 e domenica 20 settembre. I tifosi e visitatori verranno accolti dal primo pomeriggio in piazza Don Minzoni con lo stand gastronomico della Pro Loco Coriano con birra, vino Sangiovese e piadine romagnole fino all’accensione straordinaria della Fiamma del Sic alle 19. L’ingresso è libero ma contingentato ed occorre indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. In queste giornate sarà aperto anche il museo del Sic dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Anna Pazzaglia (assessora al turismo): "Coriano sarà la meta di tanti motociclisti e di visitatori che potranno assistere all'accensione alle ore 19 della Fiamma del Sic, che normalmente avviene solo ogni domenica un’ora dopo del tramonto. I prodotti delle Terre di Coriano, a cura della Pro Loco, la visita al Museo e ai monumenti dedicati a Marco Simoncelli saranno ulteriori motivi per fare una visita a Coriano.”

Domenica Spinelli (sindaca): ”È sempre una grande emozione vedere quanto affetto continuano ad avere i tifosi per Marco Simoncelli. Siamo molto orgogliosi di poter essere come territorio un punto di riferimento per il mondo delle due ruote. Forza 58”.