Primo anno alla facoltà di Giurisprudenza: l’avventura di Diritto privato romano

| 11:01 - 18 Settembre 2020

Facoltà di Giurisprudenza, foto di repertorio.

Quando a 19 anni ci si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza con molta probabilità non ci si rende conto della scelta impegnativa che si sta facendo: innanzitutto, si tratta di una materia affascinante ma estremamente complessa che richiede passione e propensione allo studio e all’approfondimento; inoltre, è un percorso a ciclo unico che dura almeno 5 anni, se non si va fuoricorso; poi, ogni esame è una sfida e va preso come tale. Ogni materia serve per conseguire una preparazione completa e articolata ed è importante non lasciare lacune perché difficilmente si colmeranno con gli esami. Bisogna immaginare questo percorso come formato da tasselli e ognuno va a creare il mosaico finale. Questo percorso inizia sin dal primo giorno: checché se ne dica, il primo anno a Giurisprudenza serve a gettare le basi per il futuro. Infatti, si incontrano alcune delle materie fondamentali, Diritto privato, Diritto costituzionale e Diritto privato romano, per molti il primo esame della carriera. Trattasi di una disciplina dalla nomea contrastata: Diritto romano per alcuni è un esame “fattibile”, soprattutto se il percorso liceale prevedeva lo studio del latino in quanto molte definizioni sono in lingua; per altri è un vero (primo) scoglio, soprattutto se non si è mai approfondita la storia romana. Infatti, l’esame alterna parti storiche ad altre prettamente giuridiche che esigono uno studio specifico che fungerà da base per tutti gli esami del percorso. Qualunque sia il primo approccio alla materia, è estremamente importante affrontarlo ad armi pari!

Diritto privato romano: come affrontarlo con le strategie giuste