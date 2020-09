Con il romanzo storico di Renzi già 2800 euro alla terapia intensiva neonatale di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:11 - 18 Settembre 2020

Dal sito dell'Ausl Romagna.

Col suo romanzo storico ha già raccolto 2800 euro che ha devoluto alla Terapia intensiva neonatale dell’ospedale di Rimini per l’acquisto di apparecchiatura specialistica, ma l'autrice Milena Renzi non ha intenzione di fermarsi. Per questo rilancia la promozione della sua opera “Elisa Gortani storie di monti e di delitti – dall’Inquisizione ai cosacchi”, presentata a dicembre: per sostenere ulteriormente il reparto. Il tutto in collaborazione con l’associazione La Prima Coccola, costituita da genitori di bimbi nati gravemente pretermine e che da sempre è al fianco della dottoressa Gina Ancora (il primario) e dei “piccoli guerrieri” ricoverati nella Tin.

“Sono contenta dei risultati finora raggiunti con le vendite – racconta l’autrice – la somma raccolta è importante, e consentirà alla Prima Cocola di regalare al reparto un Aerogen, apparecchio per terapie aerosol ad alte prestazioni. Ma è importante sottolineare che si tratta solo di una prima tranche di donazione. Il libro infatti resta in vendita e speriamo che arrivino altri importanti risultati”.

“Ringraziamo Milena per questo bellissimo gesto – dice la dottoressa Ancora -. L’apparecchiatura ci consentirà di erogare cure ancora più efficaci ai nostri pazienti. Sono convinta, vista la qualità dell’opera, che il suo successo non si fermerà qui. Amplio i ringraziamenti alla ‘Prima Coccola’ e a tutti coloro che hanno contribuito al progetto. La vicinanza della comunità al nostro reparto è molto importante”.



Racconta di sè Milena Renzi: “Io sono affetta da distrofia muscolare, ho sempre lottato per non essere dimenticata, per essere utile a qualcuno. Solo così si sconfigge la paura. Come diceva Madre Teresa ‘il dolore condiviso di divide, la gioia condivisa si moltiplica’. Sono una piccola scribacchina che ha voglia di lottare non ho mai smesso di lottare dall’esatto momento in cui sono venuta al mondo, una settimana prima dei sette mesi. Sono abituata a lottare. Ho dunque restituito il favore fattomi 45 anni fa dalla Terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Pesaro, e 13 anni fa per quello di Ancona per mia figlia. Loro hanno creduto in noi. Noi gli dobbiamo la vita”.



"Il grande successo del libro - afferma Alessandro Marchi, presidente de La Prima Coccola - non si limita alla strumentazione che verrà donata al reparto, ma la volontà di Milena di proseguire e coinvolgere altri soggetti e organizzazioni in questa raccolta fondi permetterà di sensibilizzare sempre più persone al mondo della Terapia Intensiva Neonatale. Per questo ringraziamo immensamente Milena e coloro che hanno dedicato il loro tempo a questo meraviglioso progetto". Milena Renzi è traduttrice, scrittrice, giornalista freelance, blogger, presentatrice e tanto altro ancora. Un curriculum tra lettura, scrittura ed organizzazione di iniziative e proposte culturali, contrassegnate da finalità benefiche, e volte a sostenere tante e differenti cause. Fin dal 1990 collabora con varie riviste e quotidiani. Nei suoi libri ricorre spesso l’intreccio tra culture e religioni, in una diversità che seppur difficile, si fa ricchezza. Tratta di temi complessi con passione. Scava nelle storie e va alla ricerca della verità. Ha all’attivo numerose pubblicazioni, oltre duecento articoli e sedici romanzi e tantissimi eventi.



Il libro, che contiene note storiche di Igino Dorissa, ha già ricevuto il patrocinio della Regione Emilia Romagna, della Provincia di Rimini, dei Comuni di Gemmano, San Giovanni in Marignano, Cattolica, Misano Adriatico e Arta Terme. Racconta la storia vera di tre bambine orfane, cresciute in un piccolo villaggio di montagna (Cabia) a pochi passi dal confine Austriaco. Uno spaccato di storia che alterna momenti delicati –vista con gli occhi dei bambini- a momenti crudi di vita quotidiana durante la difficile convivenza con il popolo cosacco al termine della seconda guerra mondiale. Ma il libro è anche un giallo, con intrighi, omicidi, processi della Santa Inquisizione che accompagneranno sempre la vita delle tre sorelle, speranzose di potersi riunire e tornare un giorno a casa. Una storia ricca di colpi di scena, scenari inimmaginabili, verità venute alla luce solo durante la difficile ricerca storica e la sua relativa stesura.

Per chi volesse acquistare il romanzo saranno allestiti appositi box nei principali esercizi commerciali di Cattolica, Morciano di Romagna, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, Gemmano, Riccione ma è anche possibile richiederne l’invio contattando l’autrice per mail all’indirizzo renzi.milena@gmail.com.