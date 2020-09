Asd femminile Riccione riparte in Coppa Italia con la Jesina

Sport

| 10:05 - 18 Settembre 2020

Esordio stagionale per le romagnole di mister Balacich che scenderanno in campo Domenica 20 settembre alle 15.30 allo stadio Italo Nicoletti contro la Jesina per la prima giornata della Coppa Italia di serie C che vedrà nel raggruppamento n.6 la terza incomoda Vis Civitanova osservare un turno di riposo; la seconda giornata sarà disputata il 27 Settembre alle 15:30 mentre l’ultima gara del triangolare si svolgerà sempre alle 15:30 il 4 di Ottobre.

Di seguito le dichiarazioni pre gara dell'ex di turno, l'esterno Alessandra Piergallini : "Si preannuncia una gara particolare ed emozionante in quanto oltre ad essere la prima in assoluta con la maglia del Riccione, mi toccherà subito affrontare la squadra che mi ha visto crescere per cinque lunghi anni; giocare in casa l'incontro sulla carta più importante del girone potrebbe rappresentare un piccolo vantaggio ma ad inizio stagione, a corto di preparazione, il fattore atletico più che il fattore campo potrebbe fare la differenza; affrontiamo una squadra ben organizzata con giovani interessanti, arricchita da nuovi innesti; daremo il massimo di noi stesse per ben figurare alla prima uscita stagionale, in attesa dell'inizio del campionato".