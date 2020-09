I nuovi cassonetti non arrivano a Marina centro: immondizia appoggiata a lato strada

Attualità

| 09:20 - 18 Settembre 2020

Proprio in queste settimane è in corso la sostituzione in varie parti della città di Rimini di cassonetti intelligenti dotati di riconoscimento utente e misurazione dei rifiuti. Peccato che una volta ritirati i vecchi bidoni, non siano stati ancora consegnati quelli nuovi. Un disagio che va avanti da giorni, come ci dimostrano alcune foto arrivate da un lettore alla nostra redazione. Dal Corriere di Romagna di oggi si evince però che dovrebbe trattarsi di un disguido a capo del gruppo Hera: i nuovi conferitori infatti non sarebbero stati inseriti in anagrafica, forse anche per problemi legati all'incrocio dei dati con il corretto pagamento della tassa sui rifiuti. Ecco perché la zona è rimasta sguarnita. Il problerma sarà risolto gradualmente già a partire da sabato.