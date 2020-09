Talamello, lavori a Cà Fusino per potenziamento acquedotti: modifiche alla viabilità

Attualità

Talamello

| 11:50 - 18 Settembre 2020

Cà Fusino di Talamello.

Nelle prossime settimane, Hera avvierà i lavori di bonifica e potenziamento delle linee di acquedotti nell’abitato di Cà Fusino, Al termine dei lavori di rinnovamento degli acquedotti e attesi i tempi di assestamento degli scavi, verranno ripristinati i manti stradali delle intere carreggiate.



Le vie principalmente interessate dai lavori, saranno via Dionisio Monti, via Cà Fusino e via Gina Longhi, lungo le strade saranno posizionati appositi cartelli stradali con indicazioni delle modifiche alla viabilità e dei tratti interessati. I lavori non saranno causa di interruzioni di servizi generalizzati ma localizzati alle singole utenze che verranno preventivamente comunicate dagli addetti Hera ai singoli residenti.