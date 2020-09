VIDEO Compattatore di rifiuti solidi prende fuoco all'isola ecologica di via Macanno

Cronaca

Rimini

18:54 - 17 Settembre 2020

Oggi (giovedì 17 settembre) alle 15.30 è scoppiato un incendio nell'isola ecologica Hera di via Macanno a Rimini. E' stato il materiale posto all'interno del compattatore di rifiuti solidi a prendere fuoco: sul posto sono intervenuti, con l'autopompa e un'autobotte da 8000 litri, i Vigili del Fuoco, che hanno utilizzato la termocamera per individuare il punto esatto della combustione. La zona è stata in sicurezza e i pompieri hanno usato l'acqua per raffreddare l'interno del compattatore e le pareti esterne, prima dell'arrivo del mezzo della ditta abilitata allo spostamento. Le operazioni, durate per un'ora, sono proseguite con lo spegnimento totale dell'incendio.