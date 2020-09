Trofeo Enduro Ktm: seconda prova a Villagrande il 20 settembre

Sport

| 16:34 - 17 Settembre 2020

A Villagrande c'è grande attesa per il trofeo Ktm, gara di Enduro con moto specializzate per le strade con fondo naturale e con titolazione italiana, in programma domenica 20 settembre. Tra i piloti in gara i riminesi Claudio Boracchi e Andrea Fesani e il verucchiese Gilberto Cantori; da Pietrarubbia Davide Berzigotti e Domenico Salucci. Il moto club Acerboli di Santarcangelo è l'organizzatore dell'evento enduristico, che quattro anni fa si tenne a Pennabilli. Quello di Domenica 20 sarà uno degli appuntamenti di un campionato che si contenderà su quattro gare: le prossime si svolgeranno in Lombardia, in Toscana ed in Veneto. I protocolli di sicurezza prevedono limitazioni al pubblico, mentre tutti i piloti e meccanici dovranno sottostare a rigorosi controlli.