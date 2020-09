Coronavirus Rimini: cinque casi di positività tra insegnanti e personale scolastico

Attualità

Rimini

| 16:12 - 17 Settembre 2020

Foto di repertorio.

A Rimini sono cinque i casi di positività al nuovo coronavirus scoperti in base agli screening sul personale scolastico. Oltre 15.000 test sierologici, in tutto il territorio di competenza dell'Ausl Romagna, hanno permesso di scoprire 208 positività (presenza di anticorpi) e dai relativi 208 tamponi sono emerse le cinque positività al nuovo coronavirus. In tutta la regione i casi scoperti sono 14: ai 5 di Rimini, si aggiungono i 6 di Parma, uno a Bologna, uno a Modena e uno a Reggio Emilia. Nel complesso sono già 63.744 gli insegnanti e il personale scolastico che hanno deciso di effettuare il test (erano 49.208 il 7 settembre), il 66%; in meno di 10 giorni, quindi, oltre 14.500 adesioni in più.