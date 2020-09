Bus affollati, Comune di Morciano corre ai ripari: in azione le 'Giacche Verdi'

Attualità

Morciano

| 16:04 - 17 Settembre 2020

L'amministrazione comunale di Morciano interviene nel dibattito sul trasporto scolastico gestito da Start Romagna, evidenziando le numerose segnalazioni pervenute nelle ultime ore dalle famiglie degli studenti della Valconca che frequentano le scuole superiori. I problemi, stando alle segnalazioni, riguarderebbero la fase dell'uscita da scuola e quindi il rientro a casa. Il numero di autobus e la loro capienza, così come ravvisato dai genitori, non sarebbero infatti sufficienti ad ospitare in maniera sicura il grande numero di ragazzi e ragazze che fanno ritorno in Valconca una volta terminate le lezioni, tanto che in alcuni casi alcuni di loro sarebbero stati costretti a rimanere a terra o ad attendere le corse successive. Problemi anche per quanto riguarda gli autobus in partenza ogni mattina dal capolinea di Morciano. "Una situazione emersa più volte anche in passato, ma che quest'anno risulta aggravata dalle nuove limitazioni in materia sanitaria e dalla necessità di rispettare il principio del distanziamento interpersonale", rileva l'amministrazione comunale, che sollecita Start Romagna a trovare una soluzione definitiva, "con l'inverno alle porte e il numero di studenti in aumento". C'è comunque fiducia sull'intervento di Start Romagna, nella consapevolezza di una fase di assestamento, per risolvere la questione affollamento, aumentando le corse a disposizione. L'amministrazine comunale continuerà a tenere monitorato l'andamento dei flussi "in un'ottica di fattiva collaborazione sia con l'azienda di trasporto pubblico locale, che con le famiglie degli studenti interessati". Nel contempo è stata sottoscritta una convenzione con l'associazione di protezione civile Giacche Verdi che saranno presenti a bordo degli autobus in partenza da Morciano e presso il capolinea morcianese, per facilitare la discesa in sicurezza dai mezzi degli studenti che fanno ritorno a casa.