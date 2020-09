Spacciatore a spasso per le vie di Cattolica tradito dal nervosismo, arrestato 21enne riminese

Cronaca

Cattolica

| 15:54 - 17 Settembre 2020

Nel tardo pomeriggio di ieri (mercoledì 16 settembre) i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 21enne residente a Coriano, fermato per un controllo in una via della "Regina" e trovato in possesso di un piccolo quantitativo di marijuana. Il nervosismo del ragazzo e un suo tentativo di colpire uno dei Carabinieri, ha insospettito il personale dell'Arma, che ha provveduto alla perquisizione domiciliare. Nella sua stanza il 21enne nascondeva buste di grandi dimensioni e all'interno di una di esse 150 grammi di marijuana, nonché l'occorrente per il confezionamento delle dosi. Tutto sequestrato assieme a poco più di un migliaio di euro, somma ritenuta provento di spaccio. Il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Caserma di Cattolica in attesa del processo per direttissima.