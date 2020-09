A Giardini d'autore c'è anche l'offerta culinaria del ristorante Quartopiano

Attualità

Rimini

15:09 - 17 Settembre 2020

Il ristorante Quartopiano a Giardini d'Autore.

Quartopiano rinnova la sua presenza a Giardini d'Autore, il più importante evento dedicato al vivaismo e alla natura a Rimini che, per questa edizione autunnale, approda in una location davvero suggestiva: la Piazza sull’Acqua, nell'invaso del Ponte di Tiberio, e il Parco Marecchia.



Quartopiano avrà un suo stand nella piazza affacciata sull’invaso del Ponte di Tiberio con due diverse formule: una street food e un'altra, grande novità di quest'anno, in cui sarà possibile degustare le creazioni di chef Silver Succi in quello che è un vero e proprio bistrot, la Terrazza sull'Acqua. Una location unica, tra il verde del parco e l'azzurro del mare.



L'offerta del corner street food, con menù dedicato, potrà essere assaporata sia a colazione (9:00-11:00), che per il pranzo (dalle 12:00) e, infine, per l'aperitivo della sera (dalle 17:00), sui tavoli alti in prossimità dello stand oppure come un gustoso picnic, immersi nelle aree verdi del Parco Marecchia.



Per fare colazione o pranzare al Bistrot - Terrazza sull'Acqua sarà invece obbligatoria la prenotazione (389 9807370, anche via Whatsapp).



Chef Silver Succi sarà inoltre protagonista, alle 17:30 di venerdì, del talk show di “Salotto 𝗞𝗮𝗽𝗽𝗲𝗿𝗶! 𝗳𝗼𝗼𝗱 & 𝗺𝘂𝗰𝗵 𝗺𝗼𝗿𝗲”, in cui si racconterà al pubblico intervenuto nel corso di una piacevole chiacchierata con l'amico Riccardo Agostini.



Durante la manifestazione Giardini d'Autore, in programma dal 18 al 20 settembre, sarà infine possibile cenare come sempre al Quartopiano Suite Restaurant (domenica il ristorante osserverà il giorno di chiusura).