Moto2 a Misano: c'è Mattia Pasini, sostituisce Jorge Martin positivo al Covid-19

Sport

Rimini

| 15:01 - 17 Settembre 2020

Mattia Pasini.

Al Gran Premio dell'Emilia-Romagna e della Riviera di Rimini nella classe Moto2 sarà assente Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo), il suo tampone continua ad essere positivo al Covid-19. Dopo essere stato costretto a rinunciare all'ultimo appuntamento, lo spagnolo avrà un sostituto per questo fine settimana: il veterano della classe di mezzo Mattia Pasini. Il pilota di Madrid ha già rinunciato al primo appuntamento al Misano World Circuit Marco Simoncelli ma per questo round, la squadra ha ingaggiato l'italiano perché possa conquistare punti preziosi per permettere a Martinator di restare in ballo nella lotta per il titolo. Anche se sarà difficile guardare la gara da casa, Martin lascia la sua moto in buone mani. Pasini è un pilota di grande esperienza nel mondiale, soprattutto nella categoria intermedia. Pur trovandosi all'esordio col Red Bull KTM Ajo, il romagnolo avrà la fortuna di poter dire la sua fin dalle prime battute trovandosi ad affrontare il GP sulla sua pista di casa e dove ha vinto una gara in 125cc e ha centrato un podio in 250cc. La prima sessione di libere della Moto2" si correrà venerdì alle 10:55 e la gara è in programma per domenica 20 settembre alle 12:20.