Campionato Italiano Kart: difficoltà per Nicola Bartolini

Sport

Rimini

| 14:45 - 17 Settembre 2020

Quello appena trascorso è stato un weekend difficile per Nicola Bartolini. Il giovane driver romagnolo ha affrontato una gara di Campionato Italiano sull'importante circuito di Siena. Giovedì 10 settembre ha effettuato i test, venerdì cinque turni di prove libere di cui il quinto era valido per la qualifica. E' stato un fine settimana pieno di problemi tecnici ed il kart non ha mai reso quanto era nelle sue possibilità.

"Non sono soddisfatto da questa gara. I problemi sono stati tanti. Domenica ho avuto la prefinale in mattinata mentre la finale nel primo pomeriggio." A parlare è Nicola che continua "In prefinale siamo partiti in P27 ma un contatto subito in partenza ci ha fatto sfilare in P34, dopo un bel recupero abbiamo chiuso in P20. In finale siamo partiti in P20 chiudendo in P16 con tempi e passo gara da top ten. Ringrazio la Oberon per avermi fornito il super materiale, il mio meccanico Mauro Celli e Galiffa come al solito per i super motori dati....Ci rifaremo la prossima gara."

Sara Ferranti