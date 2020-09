Prolungati servizi di salvataggio e steward sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich

Attualità

Rimini

| 13:50 - 17 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich l’estate prosegue fino a metà ottobre. Il Comune di Rimini e la cooperativa Ondanomala hanno infatti raggiunto un accordo per consentire la fruizione della spiaggia libera più ampia del litorale riminese in piena sicurezza anche terminata la stagione balneare. Da questo fine settimana e per tutti i week end fino al 14 ottobre saranno infatti garantiti tutti gli abituali servizi della spiaggia libera, in primis la presenza dei bagnini di salvataggio. Sarà poi presente uno steward a disposizione dei bagnanti per favorire il rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid. Sottolinea l’assessore al Demanio Roberta Frisoni: «Abbiamo condiviso l’opportunità di garantire il salvamento nei prossimi weekend, durante i quali sono in programma appuntamenti di richiamo (dalla Motogp a Misano, passando per Al Meni e l'inaugurazione del Part) e di proseguire nei fine settimana successivi fino al 10 e 11 ottobre, allungando anche a mercoledì 14 ottobre, giorno del patrono della città e che quest’anno coincide con un appuntamento di rilievo come l’arrivo a Rimini di una tappa del Giro d’Italia».