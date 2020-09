A passeggio di notte per Rimini, in violazione dei domiciliari: arrestata 21enne La ragazza, un ucraina, è attualmente indagata per l'ipotesi di reato di spaccio

Cronaca Rimini | 13:37 - 17 Settembre 2020 Carabinieri di Rimini (foto di repertorio). Nella notte tra mercoledì e giovedì (16-17 settembre) i Carabinieri hanno arrestato, per evasione, una 21enne ucraina, già nota alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di Polizia e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, nelle more di un'indagine legata a un giro di spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia dell'Arma ha notato la donna mentre passeggiava di notte, intorno alle 2.30, senza ovviamente alcun'autorizzazione. L'arresto della 21enne è stato convalidato e il giudice ha disposto condanna a 6 mesi di reclusione, che dovranno essere scontati sempre ai domiciliari.