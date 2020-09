Ciclabile Riccione-Tavoleto: al via a Misano il cantiere per il secondo stralcio

Attualità

Misano Adriatico

| 13:26 - 17 Settembre 2020

Ciclabile a Misano Adriatico.

Anche quest’anno il Comune di Misano Adriatico ha aderito alla Settimana europea della Mobilità, partecipando all’iniziativa promossa da Legambiente “Giretto d’Italia” che si rivolge ai cittadini, ai Mobility Manager e alle associazioni. Si tratta di una gara tra città, allo scopo di promuovere gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola utilizzando bici o altri mezzi di micromobilità elettrica.



Misano ha scelto due postazioni, una in Via Don Lorenzo Milani (zona Conad Rio Agina), l’altra in Via Litoranea Nord, di fronte a piazzale Venezia. Nella sola mattinata di oggi (giovedì 17 settembre), nella fascia oraria 7:00-11:00, sono stati registrati 96 passaggi in via Don Lorenzo Milani e 418 su via litoranea Nord.



E proprio oggi sono partiti i lavori per il secondo stralcio della ciclabile Riccione-Tavoleto, un tratto di 490 metri nell’ambito della strada provinciale 35. L’intervento completerà il tratto nell’abitato della località Casette. Ora il prossimo obiettivo sarà portare a termine l’intera area ciclabile che terminerà in località Cella, garantendo quindi il dialogo tra due frazioni. L'importo dei lavori è 150.000 euro e i lavori saranno svolti da Edilstradale di Santarcangelo.



«L’impegno di Misano Adriatico per promuovere una mobilità più sostenibile ha permesso di raggiungere l’obiettivo fissato dalla Regione di 1,5 metri di ciclabili per abitante. Sono infatti 20 i chilometri di piste ciclabili già realizzati e con gli interventi in programma si raggiungeranno i 2,5 metri per abitante», spiega l'amministrazione comunale.



«Si tratta di progetti e investimenti – commenta il sindaco Fabrizio Piccioni – che incrementano le piste ciclabili, consentono l’istituzione di zone 30 e rendono più sicure le strade. Vogliamo che Misano sia sempre più identificabile come città che privilegia una mobilità che rispetti l’ambiente e garantisca qualità della vita alle persone».



Infine ‘girano forte’ i due contabici elettronici che misurano l’utilizzo della ciclabile al mare. Sono quasi 334 mila i passaggi da gennaio 2018. In particolare, va evidenziato un netto incremento di passaggi nel mese di luglio e agosto 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 (73.700 i passaggi a luglio 2019 contro gli 84.300 del 2020; 100.000 i passaggi di agosto 2019, cresciuti a 106.000 nel 2020).