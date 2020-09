Oltre 19.000 euro dal mercatino di beneficenza a favore di Arop Onlus

Attualità

Rimini

| 12:30 - 17 Settembre 2020

Il mercatino Luisa Charity per Arop: in primo piano l'imprenditrice Luisa Severi.

Ottimo risultato per “Luisa Charity for AROP”, il mercatino di moda organizzato sabato scorso per la raccolta fondi a favore delle attività solidali di AROP Onlus. Un appuntamento quello di sabato (12 settembre), ideato da Luisa Severi, nota imprenditrice riminese della moda che ha visto la partecipazione di tanti riminesi e che ha permesso la raccolta di 19.111 euro.



“Un risultato veramente straordinario che dimostra ancora una volta che le storie che nascono dal cuore sono solo l'inizio di una bella storia, ed è quello che è successo tra Arop e Luisa Severi – ha detto Roberto Romagnoli, presidente di Arop Onlus - Insieme siamo riusciti a raggiungere questo risultato, grazie anche al fatto che tutte le spese per la realizzazione dell'evento sono state interamente coperte dalla Famiglia Severi, mentre i costi inerenti alla organizzazione della sicurezza e alla attuazione dei protocolli per il COVID-19, sono stati coperti da AROP. Vogliamo ringraziare tutte le Aziende e i Commercianti che con il loro contributo hanno permesso di presentare dei prodotti bellissimi”.



La cifra raccolta servirà a sostenere le attività solidali di AROP ONLUS, Associazione Riminese Oncoematologia Pediatrica, organizzazione di volontariato fondata e gestita da genitori e volontari da oltre 15 anni, con lo scopo di aiutare il bambino affetto da malattie oncoematologiche e con l'obiettivo prioritario di migliorare la qualità dei percorsi terapeutici che coinvolgono i piccoli pazienti e le loro famiglie.