Manutenzioni straordinarie a Coriano, lavori per 267 mila euro

Attualità

Coriano

| 12:22 - 17 Settembre 2020

Asfaltature in via Giardino a Coriano.

Si sono conclusi i lavori di straordinaria manutenzione a Sant’Andrea in Besanigo nelle vie Rossini e Puccini. I lavori sono consistiti nel completo rifacimento delle fognature, danneggiate dalle radici degli alberi, nella posa di un nuovo marciapiede e del sistema di illuminazione, nonché nel rifacimento dell'asfalto. Contemporaneamente sono giunti a conclusione anche i lavori di via il Giardino. Anche in questo caso si è optato per lavori completi: è stata realizzata anche una ”cunetta francese”, con apposita fognatura sottostante, per ovviare al problema che il grosso flusso d’acqua piovana provocava sistematicamente alla tenuta della scarpata. In fase di scavo si è provveduto alla predisposizione dell’illuminazione pubblica con tubazione, pozzetti e plinti per i pali. Complessivamente il Comune di Coriano ha investito 267.000 euro.

Roberto Bianchi (assessore ai Lavori Pubblici): “Quello a cui tengo particolarmente nella realizzazione dei lavori è che vengano svolti in modo completo e che siano destinati a durare nel tempo. Troppo spesso nel passato abbiamo visto lavori che realizzati da poco già mostravano segni di ammaloramento; questo è inaccettabile, specialmente se si utilizzano soldi pubblici".