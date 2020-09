Coronavirus: tre positivi in liceo Rimini, classi isolate 

Attualità

| 12:13 - 17 Settembre 2020

Tre ragazzi che frequentano un liceo di Rimini sono risultati positivi al Coronavirus dopo che erano entrati in contatto con un loro coetaneo, frequentante un'altra scuola, anch'egli contagiato. Ne danno notizia il Corriere di Romagna, il Resto del Carlino e l'Ansa: due classi sono state messe in isolamento, ma la scuola rimane aperta, anche perché i tre ragazzi in questione, come i loro compagni che sono stati sottoposti al tampone, si trovavano già in quarantena lunedì, quando è suonata la prima campanella. Quindi nessuno di loro ha mai messo piede nel liceo. L'indagine epidemiologica dell'Azienda sanitaria riminese era infatti cominciata la scorsa settimana, dopo aver scoperto la positività di un ragazzo. E' stata ricostruita la sua catena di contatti: da qui la decisione mettere in isolamento e testare i ragazzi delle due classi del liceo