Aperte le iscrizioni per il groove morning di Rimini

Eventi

Rimini

| 10:13 - 17 Settembre 2020

Karima.

Il 29 settembre al Mami Bistrot di Rivabella una giornata dedicata alla grande musica: si parte con la master-class di Alfredo Golino (batteria), Alessandro Altarocca (piano) e Marcello Sutera (basso). E, in serata, il concerto-evento con due guest-star d'eccezione. Il 29 settembre sarà un martedì consacrato alla grande musica con "Groove Morning". In programma due eventi di formidabile richiamo: si parte alle 10.45 con la master-class tenuta da Alfredo Golino (batteria), Alessandro Altarocca (piano) e Marcello Sutera (basso). Una triade di altissimo livello che riunisce alcuni dei più celebrati interpreti della musica contemporanea.

Alfredo Golino, vincitore di un Telegatto come miglior musicista e di due dischi d'Oro come Produttore ed arrangiatore e come artista, ha collaborato a tutti i dischi di Mina e ha all'attivo svariati premi, tra cui un Grammy Awards 2001 per la partecipazione al disco di Alejandro Sanz, interprete spagnolo con più di 10 milioni di dischi venduti.

Alessandro Altarocca - pianista jazz di valore assoluto, docente presso il centro A.M.R. di Ravenna (sede italiana dell’Europe Jazz Network), Associazione Music Line di Castel San Pietro e MusicAcademy 2000 di Bologna - ha collaborato con i maggiori artisti di musica leggera (Fausto Leali, Amy Stewart, Iva Zanicchi, Bruno Lauzi e Andrea Mingardi) ed ha lavorato per numerosi programmi Rai e Mediaset.

Marcello Sutera, bassista sopraffino sempre al fianco dei grandi interpreti della discografia internazionale (tra cui Dennis Chambers, Peter Erskine e Gary Novak) ha calcato i più importanti palcoscenici della musica d'autore, partecipando - come musicista e come produttore - a progetti di grande successo.

La master-class (costo 50 euro) - basata sulla spiegazione del Groove e, soprattutto, sulla concentrazione del musicista sia nello studio di registrazione che nei live - si svolgerà al mattino (dalle 10.45 alle 12.30) e, dopo la pausa-pranzo al Mami, proseguirà nel pomeriggio (dalle 15 alle 18).

In serata, dalle 21.30, il concerto a pagamento di Alfredo Golino, Alessandro Altarocca e Marcello Sutera che divideranno il palco con il talento di Karima e la vulcanica Serena Brancale, splendide guest-star di una serata che si annuncia musicalmente travolgente.

Karima Ammar, sbocciata davanti alle telecamere di Amici, è una delle voci italiane più apprezzate dalla critica. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo ai suoi due Ep, viene considerata una delle artiste più talentuose della scena groove, tanto da meritarsi l'appellativo di "Whitney Houston italiana".

Eclettica, virtuosa, con una presenza scenica di grande impatto ed una duttilità vocale piena di "negritudine", Serena Brancale ha raccolto in questi anni grandi apprezzamenti da pubblico e critica, diventando una delle voci più affascinanti e poliedriche del panorama musicale italiano.

I posti per il concerto, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, saranno contingentati e riservati ad un massimo di 80 spettatori.