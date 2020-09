Battute finali per il torneo nazionale veterani over 45-55 e Lady 40 del Cicconetti

Sport

Rimini

| 10:08 - 17 Settembre 2020

Leonardo Bertozzi (Ct Rimini) e Riccardo Falcone (Ct Pesaro) in semifinale nel tabellone Over 55 del torneo nazionale Veterani organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Per entrambi nei quarti facili vittorie rispettivamente su Massimo Montanari e Vincenzo Piazza. Ma la grande sorpresa del torneo è il giocatore di casa Marco Venturini, che ha raggiunto i quarti a suon di positivi, l’ultimo ai danni di Daniele Rosetti. Nel tabellone Over 45 taglia il traguardo dei quarti Francesco Pratelli (Ct Pesaro), facile negli ottavi su Massimiliano Antonini (Forum Tennis Forlì), mentre vola in semifinale il n.1 Giovanni Farolfi (Ct Cervia).

Over 45, ottavi: Francesco Pratelli (3.2, n.7)-Massimiliano Antonini (3.4) 6-3, 6-0. Quarti: Farolfi (2.6)-Mattia Foschi (3.2, n.8) 6-3, 4-0 e ritiro

Over 55, ottavi: Marco Venturini (4.1)-Daniele Rosetti (3.3, n.9) 5-7, 6-3, 10-7. Quarti: Leonardo Bertozzi (2.8, n.2)-Massimo Montanari (3.3, n.7) 6-0, 4-2 e ritiro, Riccardo Falcone (3.2, n.5)-Vincenzo Piazza (3.1, n.4) 6-1, 6-1.