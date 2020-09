Sfida promozione domenica per le ragazze del Viserba Tennis Club

Sport

Rimini

| 16:43 - 16 Settembre 2020

La squadra del Tc Viserba con il maestro Luca Gasparini.

Nuovo snodo di fondamentale importanza nella stagione, fin qui strepitosa, del Tennis Club Viserba, Dopo gli uomini, che hanno conquistato una bella salvezza in A2, da neopromossi, sfiorando i play-off per la A1, tocca ora alle donne essere protagoniste con il match che vale la promozione in B2. Domenica il Tennis Club Viserba infatti si giocherà la promozione in trasferta (dalle 14.30) sui campi dello Sporting Club Sassuolo, un confronto difficile, ma non certo impossibile per il team riminese reduce dalla vittoria thrilling al doppio di spareggio nel 3° turno di domenica scorsa nel tabellone regionale della serie C femminile per 3-2 nel derby sul Tennis Villa Carpena. Un incontro iniziato alle 9 del mattino e terminato poco dopo le 18. Decisive in quel caso le vittorie viserbesi con Alessandra Mazzola, non al meglio per un problema alla schiena, che si è imposta 6-2, 6-3 su Caterina Pantoli, Giulia Pasini che ha sconfitto seccamente 6-0, 6-2 Asia Bravaccini, poi quella del doppio di spareggio, vinto da Pasini e Chiara Giorgetti su Pantoli-Bravaccini per 4-6, 6-2, 13-11. Va sottolineato lo spirito di squadra di Chiara Giorgetti che, per giocare e vincere il doppio con Giulia Pasini, ha rinunciato a giocare la finale del torneo nazionale di 3° del Ten Pinarella. Ma si conoscono bene i valori tecnici e morali di questa squadra che può contare anche su Marta Lombardini (2.6), Beatrice Letizia (2.7), Greta Vagnini (3.1) ed Emily Maggi (3.2).