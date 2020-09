Ricci Due: tour in moto tra le eccellenze della Valconca

Eventi

Rimini

| 16:36 - 16 Settembre 2020

Honda Forza 300, foto di repertorio.

Tutto pronto per il terzo tour Ricci Due Moto, manifestazione per le due ruote in programma domenica 27 settembre 2020. Un raduno con gita guidata per tutti i clienti e amici di Ricci Due di Rimini, sulle colline della valle del Conca. Un evento che sa di rilancio per il nostro territorio, dopo i molti adattamenti dovuti all’emergenza Covid degli ultimi mesi. Questa volta invece i partecipanti si godranno nel migliore dei modi quella sensazione di libertà che, da sempre, il mondo delle motociclette ha come peculiarità propria.

Il Programma

Ore 8.30 Ritrovo in concessionaria. Super colazione, con registrazione e un piccolo briefing;

Ore 9.15/30 partenza in gruppo con destinazione Montecerignone alla scoperta dei paesaggi più suggestivi della Valconca, passando per Faetano, Albereto, Gesso, Sassofeltrio, Montecerignone.

Ore 10.30/11 Aperitivo presso la rinomata birreria artigianale Baam a Montecerignone con visita guidata.

Ore 11.45 Arrivo all'Urbino Resort (Pantiere) passando per Macerata Feltria, Sassocorvaro, Casinina. Visita guidata al Resort e accesso alle cantine dove si produce un fantastico vino biologico.

Ore 12.45/13 Arrivo al ristorante a Montegridolfo il Mulino Bianco

Ore 15 Partenza per il ritorno passando per Tavoleto e Montefiore

Contributo di partecipazione € 25.00 per persona, che include colazione, aperitivo, pranzo e gadget Honda.

In caso di maltenmpo l'evento verrà rinviato a domenica 4 ottobre

Per Info e assistenza Marshall: Ferruccio 348 7479045 - Filippo 328 8970634 - Luca 328 6066641 - Paolo 329 6996612