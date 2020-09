I mulini idraulici della bassa Valle del Conca: buona partecipazione alla presentazione del libro

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:16 - 16 Settembre 2020

Il sindaco Daniele Morelli (a sinistra) con l'autore del libro Oreste Delucca (al centro).

Buona partecipazione sabato scorso (12 settembre) a San Giovanni in Marignano alla presentazione del libro “I mulini idraulici della Bassa Valle del Conca”, edito da La Piazza, grazie anche al contributo di Aps pro loco di San Giovanni in Marignano. Interessante e chiaro, come nelle aspettative, l’intervento di Oreste Delucca, che non si è limitato a trattare del libro appena pubblicato, ma ha anche raccontato l’evoluzione, lo sviluppo ed il ruolo dei mulini nei secoli. Lo studio illustra la presenza e la diffusione dei mulini ad acqua nella Valconca dal Medioevo e ne testimonia la sopravvivenza fino agli anni ’80 del ventesimo secolo. Il libro presenta, oltre alla descrizione del funzionamento del mulino e della sua diffusione nella Bassa Valconca, un imponente apparato iconografico con una preziosa raccolta di fotografie del Mulino Balzi di San Giovanni in Marignano risalenti al 1980, all’epoca ancora in attività, con interviste agli ultimi mugnai. Dopo aver parlato per oltre un’ora, lo storico ha anche accolto domande e confronti con una passione ed una vivacità davvero coinvolgenti. Al termine della presentazione i produttori locali Frantoio Bigucci e Fattoria Poggio San Martino hanno offerto ai presenti una degustazione dei loro prodotti.