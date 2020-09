Sanità: a San Marino ampliati e potenziati i servizi della pediatria

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:45 - 16 Settembre 2020

La dottoressa Viola con alcuni medici e infermieri del reparto.

Ha preso il via con i mesi estivi la riorganizzazione del servizio di Pediatria dell’Istituto per la Sicurezza Sociale.



La direzione dell’Unità, infatti, è passata dal primo di luglio a Laura Viola, già dirigente medico di Pediatria al Policlinico universitario di Modena e poi all’ospedale di Rimini dove ha diretto successivamente la UOS di “Emergenze-Urgenza Pediatrica”. Nel suo curriculum, il nuovo Direttore vanta la Specializzazione in Allergologia e Immunologia Pediatrica e il Master universitario in Cardiologia pediatrica e dell’età evolutiva. È membro attivo delle Società scientifiche di Pediatria (SIP), Gastroenterologia Epatolgia e Nutrizione Pediatrica (SIGENP) e Medicina d’Emergenza-Urgenza Pediatrica (SIMEUP).



La riorganizzazione del Servizio di Pediatria prevede una generale revisione organizzativa interna del reparto e degli ambulatori attraverso un ampliamento dei servizi e degli orari di fruizione, nell’ottica di favorire le famiglie ad avere sul Territorio la maggior parte delle cure e assistenza possibile concentrando l’erogazione nell’area materno-pediatrica dell’ISS.



Tra le attività ospedaliere, si segnala in particolare la ripresa dei Day Hospital Terapeutici, servizio che vede la somministrazione di particolari terapie mediche eseguite direttamente in reparto. Ampliate, anche le patologie trattate in Repubblica.



Negli ambulatori posti al 6° piano vengono svolti già da questa estate i prelievi per gli assistiti in età pediatrica: il servizio è attivo tutti i giorni feriali alla mattina, dalle 7:30 alle 8:00 e consente di evitare di recarsi al Laboratorio Analisi. Sempre durante i giorni feriali, nelle fasce orarie dalle 8 alle 8:30 e dalle 13:30 alle 14 vengono rilasciati i certificati per il rientro a scuola.



Ampliato l’orario dell’ambulatorio per le urgenze che risponde dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 18:30 e anche il sabato mattina. Domenica, festivi e negli altri orari è possibile chiamare sempre lo stesso numero della Pediatria 0549/994250 che comunicherà il cellulare di riferimento dove risponde il pediatra di guardia.



Tra le attività garantite, la costante presenza di un pediatra durante ogni parto che avviene a San Marino. Per l’accesso all’Ambulatorio urgenze, è altamente raccomandata la prenotazione, per garantire il rispetto delle norme anti-Covid.



Avviata anche la riorganizzazione delle visite specialistiche che ha previsto il mantenimento di tutte le visite garantite in precedenza, a cui si è aggiunto il potenziamento dell’attività endocrinologica (per visite di 1° e 2° livello) e l’aggiunta delle visite per i disturbi del comportamento alimentare. Le giornate per le visite specialistiche si tengono una volta al mese, sono prenotabili tramite CUP.



Confermate, infine, tutte le precedenti attività svolte dal Servizio, compreso il counseling telefonico 8:00-19:00 con possibilità di prenotazione a visita urgente, visite per ripresa scolastica e gli incontri di sostegno alla genitorialità, individuali e di gruppo, con i genitori dei nuovi nati (da incontro in combinata con ostetrica e pediatra) fino al 1° anno di vita.



Dal 20 luglio è stato attivato il servizio dei certificati e ricette on-line, che possono essere richiesti collegandosi direttamente via internet alla home page del sito dell’ISS (www.iss.sm) e cliccando nella sezione “servizi on-line”.