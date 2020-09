Contatti con ragazzo positivo al coronavirus: studenti di liceo riminese in quarantena

Attualità

Rimini

| 13:32 - 16 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Alcuni studenti di due classi di un liceo scientifico di Rimini sono finiti in isolamento domiciliare perché, in base alle indagini epidemiologiche, hanno avuto contatti ravvicinati con un giovane di un altro istituto risultato positivo al coronavirus prima di rientrare a scuola. A riportare la notizia sono il Corriere di Romagna, il Resto del Carlino e l'Ansa. Gli studenti posti in quarantena hanno ricevuto la comunicazione dal Servizio di Igiene pubblica nel weekend prima dell'inizio della scuola e, come precisa l'Ausl Romagna, non si sono mai presentati in classe. Così hanno fatto anche i loro compagni di classe non tenuti all'isolamento, i quali hanno preferito comunque rimanere a casa. Il preside ha sottolineato che il contagio è avvenuto al di fuori della scuola e di non aver ricevuto comunicazioni ufficiali dall'azienda sanitaria. Al momento, dunque, non c'è nessun caso di positività tra gli studenti del liceo.