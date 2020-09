"Bonificare la discarica vicino al fiume Marecchia": il caso arriva in Regione

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:25 - 16 Settembre 2020

Matteo Montevecchi, consigliere regionale della Lega.

La Regione intervenga per bonificare la discarica a cielo aperto che si trova in via Bornaccino, nel Comune di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini.



A chiederlo, in un'interrogazione, è il consigliere Matteo Montevecchi (Lega) che ricorda che si tratta di una discarica ubicata «al bordo della pista ciclabile in prossimità del fiume Marecchia e dove sono presenti circa 31 mila tonnellate di materiale plastico misto ad alluminio (Tetrapak), derivanti dai processi di produzione della ex "Cartiera Valle Marecchia", i cui cumuli sono ad oggi coperti in buona parte da vegetazione spontanea e non sono presidiati».



Da qui l'atto ispettivo per sapere se l'esecutivo regionale «intenda intervenire, d'intesa con il ministero dell'Ambiente, la Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo di Romagna, attraverso lo stanziamento di risorse per avviare un'azione di bonifica dell'area in questione».