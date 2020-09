Voucher per 65 famiglie di Misano per aiutare i figli con disabilità a fare sport

Attualità

Misano Adriatico

| 13:21 - 16 Settembre 2020

Garantire il diritto allo sport, soprattutto quando riguarda minori o disabili, è uno degli impegni imprescindibili per chi amministra. Il Comune di Misano Adriatico mette a disposizione 65 voucher, finanziati con fondi della Regione Emilia-Romagna, per le famiglie con figli minori o disabili che praticano un'attività sportiva. In totale sono 9.750 euro le risorse che l'amministrazione comunale intende distribuire, sulla base di una graduatoria che terrà conto della fascia di reddito del nucleo familiare e della disabilità riconosciuta da idonea documentazione sanitaria. I voucher avranno un importo di 150 per le famiglie con un figlio, 200 euro per quelle con due figli, 250 euro per quelle con tre e ulteriori 150 euro per ogni figlio oltre al terzo.



Potranno farne richiesta le famiglie con figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni o con persone disabili di età fra i 6 e i 26 anni, residenti nel territorio comunale. Il reddito familiare, attestato da certificazione ISEE, deve rientrare nella classe da 3.000 a 17.000 euro (per chi ha più di 4 figli fino a 28.000 euro). Deve inoltre essere dimostrata l’iscrizione ad associazioni e società sportive dilettantistiche per la stagione sportiva 2020-2021.

Le domande dovranno essere presentate compilando l’apposita modulistica (on line sul sito del Comune, nella sezione avvisi http://misano.org/?IDC=84&ID=27571&page=1 ) entro le ore 12 del 16 ottobre 2020, presso il protocollo comunale (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì dalle 14 alle 16), tramite raccomandata o per via telematica, da indirizzo PEC personale, all’indirizzo comune.misanoadriatico@legalmail.it.



“Lo sport è un tassello fondamentale nel percorso di crescita dei giovani – commenta l’assessore allo sport Filippo Valentini -. Oltre ad essere un prezioso alleato per la salute, lo sport contribuisce alla formazione dei ragazzi e alla loro socializzazione. Per scongiurare il rischio abbandono della pratica motoria dei nostri giovani, l'amministrazione comunale è pronta a distribuire questi voucher che rappresentano un valido sostegno per le famiglie e, al contempo, un aiuto anche per associazioni e società sportive dilettantistiche che potrebbero vedere a rischio la propria attività dopo l’emergenza Coronavirus”.