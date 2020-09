Calcio D: Rimini nel girone D, sfida al Prato e al Forlì per la vetta

Sport

Rimini

| 14:24 - 16 Settembre 2020

L'allenatore Mastronicola e lo staff tecnico del Rimini.

Il Rimini è stato inserito nel girone D di serie D, come anticipato dalla redazione di Sportup: niente compagini marchigiane, abruzzesi e molisane, ma, come tre anni fa, i biancorossi sfideranno le formazioni emiliano-romagnole. In più sulla propria strada i ragazzi allenati da Mastronicola troveranno alcune squadre della Toscana, come l'ambizioso Prato, che quest'estate ha tesserato l'esperto goleador Francesco Tavano, nonché l'Aglianese, che ha ingaggiato l'ex Albinoleffe Kouko, già obiettivo di mercato del ds Tamai. Il Rimini sfiderà la nuova Marignanese-Cattolica, il Forlì di mister Angelini e la Sammaurese di Protti. Tra le outsider fari puntati sul Fiorenzuola.

IL GIRONE DEL RIMINI

Aglianese

Bagnolese

Correggese

Corticella

Fiorenzuola

Forlí

Ghivizzano

Lentigione

Marignanese Cattolica

Mezzolara

Prato

Progresso

Pro Livorno Sorgenti

Real Forte Querceta

Rimini

Sammaurese

Sasso Marconi

Seravezza