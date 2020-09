Rimini Calcio: si cercano centravanti e mezzala. Nel mirino Vuthaj e Nicco

Sport

Rimini

| 15:13 - 16 Settembre 2020

Vuthaj con la maglia del Campodarsego, con la quale ha realizzato 16 reti.

Come riporta la redazione di SportUp, il Rimini continua a valutare le occasioni di mercato, per rinforzare l'organico. Tamai vuole mettere a disposizione di Mastronicola una doppia coppia d'attacco di alto profilo: due seconde punte dalla buona finalizzazione (Casolla e Ambrosini) e due centravanti. Si cerca quindi un altro attaccante forte fisicamente, dopo Rivi: l'occasione potrebbe essere il centravanti ex Imolese, 25 anni, Dardan Vuthaj. Doppio passaporto (greco-albanese), trascorsi in Serie C e 16 reti in D al Campodarsego. Secondo obiettivo di mercato una mezzala di categoria superiore: i nomi sul tavolo sono quelli di Andrea Montanari (un cavallo di ritorno), Gianluca Nicco del Piacenza e di Matteo Bedin, giocatore dal curriculum piuttosto significativo. In difesa potrebbe partire Guarino: Cascione lo vuole con sè nella primavera del Napoli. A quel punto Tamai dovrà trovare un sostituto Under.