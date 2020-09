Baseball: verso la finale San Marino - Bologna, tutte le statistiche

Sport

13:00 - 16 Settembre 2020

Ricardo Hernandez (PhotoBass - Lauro Bassani).

Si avvicina la finale scudetto tra San Marino e Bologna. Prima e seconda, alternate, in diverse categorie statistiche. I primi due posti di San Marino e Bologna sono riflessi in maniera innegabile dai numeri della regular season. Giovedì 17 si gioca a Bologna, venerdì 18 a Serravalle, lunedì 21 a Bologna, martedì 22 a Serravalle, mercoledì 23 (eventuale) a Bologna, sabato 26 e domenica 27 (eventuali) a Serravalle. Tutte le partite cominceranno alle 20.



BATTUTA. Fortitudo prima per media (309 a 302), rbi (190 a 170) e percentuale di arrivi in base (438 a 401). San Marino (due partite in meno) avanti in fuoricampo (20 a 13) e slugging percentage (457 a 431). I numeri da Tripla Corona di Federico Celli lo pongono davanti per media (473), fuoricampo (10) e punti battuti a casa (36). Ottime anche le medie battuta del resto del team con ben altri sei giocatori sopra quota 300: Caseres (380), Reginato (369), Albanese (349), Giovani Garbella (329), Avagnina (325), Angulo (316). Sopra i 20 rbi Reginato (23), Caseres (22) e Giovanni Garbella (20), ma occhio anche ad Angulo che ne ha 15 in 12 partite. Buona accoppiata in testa alla classifica degli arrivi in base del campionato, con Celli primo (538 di media) e Reginato secondo (517). Da citare l’astronomico 935 di media bombardieri ancora di Celli, col secondo, Didder, a 600.



Tanti uomini pericolosi nel box anche in casa Unipolsai Fortitudo Bologna. Sopra quota 400 Didder (413) ed Helder (407). Tanti altri sono tra 300 e 400: Oduber (348), Dreni (317), Gamberini (311), Loardi (309), Dobboletta (307), con Bertossi e Russo subito sotto. Leader bolognese nei fuoricampo è Cesare Astorri (5), mentre in cima ai punti battuti a casa c’è Lorenzo Dobboletta (29), con Russo poco distante (24). Alta la media arrivi in base di Didder (516), che è sul podio della regular season con Celli e Reginato.



MONTE DI LANCIO. Avanti San Marino per media pgl (1.36 a 2.14), media battuta concessa agli avversari (160 a 214), strikeout (260 a 231), battute extra-base concesse (21 a 44). Un solo punto di pgl in stagione subito da Markus Solbach in 30.1 inning (0.23), con Ale Maestri poco sopra per media pgl (0.82). Ottimo il rendimento di tutti gli altri pitcher del roster, tutti sotto il 3: Hernandez (1.08), Luca Di Raffaele (1.75), Kourtis (1.88), Baez (2.00), Nicola Garbella (2.71). Negli strike out comanda Maestri (60), con Solbach (53) e Kourtis (42) subito dietro. Per media battuta concessa agli avversari, invece, davanti a tutti c’è Kourtis (135), con la particolarità anche di essere quello che ha concesso più valide extra base (7).



In casa Fortitudo sono due gli uomini al di sotto di quota 2 di media pgl, Brolo Gouvea (1.12) e Bassani (1.34). Più indietro Crepaldi (2.16), il neo arrivato Leyva (2.33), Bocchi (2.58), Zotti (2.68) e Scotti (3.10). Primo per strike out Brolo Gouvea (46) davanti a Bocchi (44). Per media battuta avversaria, invece, in testa c’è Bassani (171).



MERCHANDISING - Al campo di Serravalle sarà attivo un punto vendita con il merchandising: felpe, mascherine, il tutto con il logo della squadra.



COSTO BIGLIETTI - Il prezzo unico per accedere all'Italian Baseball Series al campo di Serravalle sarà di 10 euro. L'ingresso è gratuito fino ai 15 anni. Restano validi gli abbonamenti distribuiti per la regular season.



INSTANT REPLAY - Le gare, che saranno trasmesse in diretta sul canale federale www.fibstv.com, proporranno una novità in più. Si tratta dell'instant replay, al quale potranno accedere gli arbitri durante la gara, anche su richiesta dei manager secondo un preciso protocollo.