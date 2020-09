San Marino Baseball: una targa per celebrare la tripla corona di Federico Celli

Sport

| 12:56 - 16 Settembre 2020

il segretario Lonfernini consegna la targa riconoscimento a Federico Celli.

Staff, atleti e dirigenti del San Marino Baseball si sono riuniti lunedì 14 settembre per un appuntamento conviviale di buon auspicio a conclusione della regular season e in vista dell’imminente finale scudetto, l’Italian Baseball Series. E’ stata occasione anche per celebrare lo storico traguardo della Tripla Corona ottenuto da Federico Celli.



Il team ha inteso regalare a Federico una targa a ricordo dell’impresa. La targa è stata poi consegnata allo stesso Celli dal Segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini, gradito ospite dell’appuntamento.



“Siamo passati attraverso un anno difficile anche per lo sport – ha detto il Segretario Lonfernini -. Sappiamo anche quanto sia importante per il nostro paese e voi ne siete un esempio, non solo per quello che avete fatto fin qui in questa stagione ma per quello che avete fatto in tutti questi anni. Complimenti a Federico Celli per la Tripla Corona. Un grande in bocca al lupo a tutti da parte mia e da parte dell’intero Governo Sammarinese”.



“Un ringraziamento e un saluto di cuore al Segretario Lonfernini – ha detto il Presidente del San Marino Baseball, Mauro Fiorini - che si è ancora una volta dimostrato vicino a noi e alla squadra. Manca poco a giovedì e non aggiungiamo nulla. Siamo pronti”