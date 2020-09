I risultati dei tornei al Circolo Tennis Cicconetti, gare del 15 settembre

Sport

Rimini

16 Settembre 2020

I maestri del Circolo Tennis Cicconetti.

Si giocano i quarti nei tabelloni maschili del torneo nazionale Veterani per Over 45, Over 55 e Lady 40 organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini. Nel tabellone Over 45 quarti per Andrea Zini, maestro del Ct Cacciari Imola, ed Andrea Lepri (Junior Perugia), nell’Over 55 staccano il biglietto per i quarti Riccardo Falcone (Ct Pesaro) e Fabrizio Rubbi (Ct Casatorre), ma nel turno precedente si è messo in grande evidenza il giocatore di casa Marco Venturini.



Over 45, 2° turno: Massimiliano Antonini (3.4)-Roberto Ugulini (4.4) 4-6, 64. 10-7. Ottavi: Andrea Zini (3.5)-Giorgio Vocaturo (3.2, n.6) 6-2, 4-6, 10-6, Andrea Lepri (2.7, n.3)-Andrea Bonivento (3.2) 7-6, 7-6.



Over 55, 2° turno tabellone finale: Marco Venturini (4.1)-Delio Rinaldi (3.3, n.8) 7-5, 2-6, 10-7, Daniele Rosetti (3.3, n.9)-Roberto Renzi (3.5) 7-6, 6-0. Ottavi: Riccardo Falcone (3.2, n.5)-Andrea Milano (3.5) 7-6, 6-3, Fabrizio Rubbi (3.3, n.6)-Roberto Meco (4.2) 7-5, 6-2.