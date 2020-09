Alla scoperta del teatro Galli a Rimini: da venerdì 18 riprendono le visite guidate

Eventi

Rimini

| 12:00 - 16 Settembre 2020

Foto di repertorio.

Da venerdì 18 settembre riprende il programma delle visite guidate al teatro Galli a cura dei musei comunali di Rimini. Nei week end, secondo un calendario cadenzato sulla vita del Teatro, sarà possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque.



Questi gli appuntamenti ad oggi prenotabili (il calendario è in aggiornamento): venerdì 18 settembre – ore 18; domenica 20 settembre - ore 10.30 e 11.30; venerdì 2 ottobre – ore 18; sabato 3 ottobre - ore 10.30 e 11.30, 16 e 17; venerdì 23 ottobre – ore 18; sabato 24 ottobre - ore 10.30 e 11.30, 16 e 17; venerdì 30 ottobre – ore 18. Per partecipare alle visite guidate, che prevedono un numero massimo di 15 partecipanti, è necessario prenotare telefonando al numero 0541.793851. Il costo di ogni visita guidata, della durata di 45 minuti, è di 5 euro a persona (bambini fino a 7 anni gratis).

Per garantire una visita in sicurezza è richiesta l’osservanza dei consueti comportamenti per la prevenzione da Covid-19: utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani all’ingresso e mantenimento della distanza interpersonale di un metro durante tutto il percorso.