A Rimini quattro nuovi magistrati per rafforzare il presidio della giustizia

| 11:51 - 16 Settembre 2020

Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha firmato il decreto che ridetermina e amplia le piante organiche degli uffici giudiziari di merito. Sono in arrivo tre nuovi magistrati al tribunale di Rimini e uno alla Procura della Repubblica. Si tratta di una notizia importantissima che rafforza il sistema giustizia nel nostro territorio, annunciata dai parlamentari MoVimento 5 Stelle il senatore Marco Croatti e la deputata Giulia Sarti. Il ministero della Giustizia prevede l’assegnazione di 600 nuovi magistrati a tribunali ordinari, corti d’appello, tribunali per i minorenni e sorveglianza.



La prospettiva di affiancare il presente intervento di ampliamento degli organici magistratuali con un vero e proprio programma assunzionale di personale amministrativo di oltre 8600 unità per i prossimi due anni, unitamente all’ulteriore potenziamento della digitalizzazione del processo civile e penale, fa immaginare un futuro di ulteriore miglioramento delle performance. Gli obiettivi sono il miglioramento dell’efficienza del servizio giustizia e la riduzione dei tempi con cui viene assicurata ai cittadini la risposta giurisdizionale. Il presente intervento, che rappresenta la prima seria manovra di aumento degli organici di magistratura da oltre venti anni, rimarrà sottoposto a monitoraggio dei propri esiti, in un ormai acquisito concetto di revisione permanente degli organici, e potrà quindi essere rivisitato per meglio essere adattato a future esigenze dei territori.Per realizzare la ripartizione tra i vari uffici e i diversi territori sono stati seguiti indicatori quantitativi (organici, carichi pendenti, durata dei procedimenti) e criteri di natura qualitativa come l’indice di criminalità organizzata e la concentrazione delle imprese. «Grazie a questa nuova rideterminazione delle piante organiche, voluta fortemente dal nostro Governo, il Tribunale di Rimini salirà dalle attuali 22 unità a 25, mentre la Procura di Rimini passerà da 9 unità a 10. Fondamentale e prioritario mantenere alta l’attenzione per il nostro territorio».