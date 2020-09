Dal 18 al 20 settembre la quarta edizione de La Romagna dei libri

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 11:30 - 16 Settembre 2020

Roberto Mercadini.

Questo fine settimana torna a Bellaria Igea Marina “La Romagna dei libri”, rassegna che propone incontri con autori ed editori del territorio, alla scoperta del patrimonio umano e culturale di una terra unica nel panorama italiano organizzata dalla biblioteca comunale Alfredo Panzini. La manifestazione è giunta all'ottava edizione e verrà aperta venerdì 18 settembre alle 18.30 in piazzetta Fellini, da Alfredo Spanò, il quale presenterà “Una storia cruenta. Il delitto della jambiya” (Editore Montag).



Il giorno successivo (sabato 19 settembre), alle 18.30 al Teatro Astra, Graziano Pozzetto presenterà “Tonino Guerra, il cibo e l’infanzia. Noi continuiamo a mangiare nei piatti della mamma” (Società Editrice Il Pontevecchio). Lo stesso giorno alle 20.45 sempre all'Astra andrà in scena la serata “La pittura, un racconto silenzioso”, con la presentazione del libro “I colori di Rimini. Una pinacoteca immaginaria” (Ed. Interno4), a cura di Alessandro Giovanardi.



Domenica 20 settembre il teatro sarà location anche degli ultimi due appuntamenti. Alle 18.30, Gianfranco Angelucci presenterà “Glossario felliniano: 50 voci per raccontare Federico Fellini, il genio italiano del cinema” (Avagliano Editore). Seguirà, alle 21.00, il gran finale con la presentazione-spettacolo del libro “Bomba atomica” (Rizzoli) di e con Roberto Mercadini.



L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito con prenotazione secondo le modalità previste dalle normative vigenti; Biblioteca Comunale: 0541.343889.