Voucher per incentivare lo sport tra giovani, c'è il bando della Regione

Coriano

| 11:26 - 16 Settembre 2020

Gianluca Fabbri.

È stato pubblicato sul sito del comune di Coriano il bando per la richiesta di erogazione di voucher per i ragazzi che intendono svolgere attività sportiva. Le risorse messe a disposizione sono complessivamente 8250 euro, comprensive di una quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunale, al fine di poter erogare fino ad un massimo di 50 voucher.

I requisiti di ammissibilità sono stati definiti dalla Regione e prevedono:

La residenza nel Comune;

l beneficiario dovrà avere un’età compresa tra 6 e 16 anni, ovvero 6 e 26 anni se disabile;

Per le famiglie con un massimo di 3 figli un ISEE compreso tra 3.000 e 17.000;

Per le famiglie con 4 o più figlie un ISEE tra 3000 e 28.000

Iscrizione del figlio ad una società sportiva dilettantistica iscritta o riconosciuta dal CONI o dal CIP.

La domanda dovrà essere presentata al Comune di Coriano entro il 13 ottobre 2020 utilizzando l’apposita modulistica scaricabile dal sito all’indirizzo http://www.comune.coriano.rn.it/bandosport.

Beatrice Boschetti (assessore alle politiche socio-educative): “Lo stanziamento di queste risorse, rappresenta in questo particolare momento di difficoltà economica, un aiuto concreto sia per le famiglie, sia per le piccole società sportive che proprio a causa del covid hanno visto a rischio le svolgimento delle loro attività. Lo sport è un importante momento non solo di socializzazione tra i ragazzi, ma educativo, di integrazione tra ragazzi anche disabili e finalizzato all’acquisizione di stili di vita sani.”

Gianluca Fabbri (Consigliere con delega allo Sport): “La proposta che questa amministrazione vorrebbe fare è quella di coinvolgere in queste opportunità anche le palestre private che propongono attività sportive rivolte a persone adulte con particolari fragilità o ad anziani. Anche per queste categorie lo sport diventa non solo occasione di socializzazione e di uscita dall’isolamento, ma anche una opportunità di tutela della propria salute e prevenzione di rischi che una vita sedentaria può portare con l’avanzare dell’età.a